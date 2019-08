BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 7 août 2019



- Il faut bien le dire : la NRL, telle qu'elle était prévue, ne se fera pas

- La vanille, une production qui a perdu de sa splendeur

- Le Pape François restera un jour au Mozambique, deux jours à Madagascar et quelques heures à Maurice

- La ville du Port veut redynamiser son centre-ville

- La pa Météo France i di, sé zot i di -une belle journée d'hiver

Il faut bien le dire : la NRL, telle qu'elle était prévue, ne se fera pas

Encore un projet de carrière qui fait polémique. Cette fois, c'est à Saint-André que les habitants se mobilisent. Ils ont appris, en tombant sur les panneaux de chantier par hasard, que le projet prévoit pour une durée de 25 ans, entre autres, l'extraction de roches. On l'aura bien compris, les Réunionnais en ont assez des carrières, où qu'elles soient. Nous l'avons bien vu avec les multiples rebondissements qu'a subis celle de Bois Blanc. L'occasion de réfléchir à l'avenir de la Nouvelle route du Littoral et de le dire une bonne fois pour toutes : elle ne se fera pas. En tout cas, pas celle qui était prévue, pas celle des plans d'origine... Changement de budget, retard dans les travaux, roches introuvables... les coups durs ont été nombreux pour le chantier de la NRL et les grands projets de Didier Robert. Il est donc temps d'appeler un chat un chat. Cessons d'être langue de bois. Car à ce stade, il faudrait un miracle pour que la partie digue soit construite comme prévu.

La vanille, une production qui a perdu de sa splendeur

La fête de la Vanille va débuter ce mercredi 7 août 2019 à Sainte-Suzanne, et se déroulera sur cinq jours. L'occasion de faire un état des lieux de la production de vanille réunionnaise. La Réunion, autrefois bastion de la production mondiale, peine à se hisser parmi les premiers producteurs mondiaux aujourd'hui.

Le Pape François restera un jour au Mozambique, deux jours à Madagascar et quelques heures à Maurice

Du mercredi 4 septembre au mardi 10 septemre 2019, le Pape François sera en visite au Mozambique, à Madagascar et à Maurice. Les grandes étapes de ce voyage avaient déjà été présentées le 28 juin, mais une version modifiée du programme de cette tournée a été rendue publique par le Vatican ce lundi 5 août. Le souverain pontife passera une journée et demie au Mozambique, il s'arrêtera deux jours complets à Madagascar et passera quelques heures à Maurice

La ville du Port veut redynamiser son centre-ville

La commune a signé une charte ce mardi 6 août 2019 avec l'Association des commerçants du Port pour acter un projet de revalorisation du centre-ville. Objectif : attirer de nouveaux commerces en proposant un abattement fiscal de 15% pour les bâtisses de moins de 400 mètres carrés.

La pa Météo France i di, sé zot i di - une belle journée d'hiver

Ça se réchauffe, ce qui fait sourire Matante Rosina. Il fera beau sur toute l'île ce mercredi 7 août 2019, pas de vent, des températures agréables, l'occasion pour la gramoune d'aller se balader dans les Hauts. Et chez vous, quel temps fait-il ?