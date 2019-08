Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 56 minutes

De gros embouteillages se sont formés dans les deux sens de circulation sur la route du littoral ce mercredi 7 août 2019. Deux accidents sont à l'origine de" ces perturbations. Des véhicules sont entrées en collision en début d'après-midi au niveau de la Pointe du Gouffre sur les voies coté mer et coté montagne presque au même moment. A 15 heures 30 la direction régionale des routes signalait 5 km de bouchons dans le sens Saint-Denis - la Possession et dans le sens la Possession - Saint-Denis. De gros ralentissements sont également notés sur le boulevard sud et dans le centre-ville dionysien (Photo Nicolas Rivière/Radar974/Facebook)

