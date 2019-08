Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La Nuit des étoiles s'est déroulée samedi 3 août 2019, à partir de 21h. Un événement qui a attiré énormément de monde. L'entrée était gratuite et sans réservation, comme chaque année, mais cette fois le partage de cette soirée sur les réseaux sociaux a provoqué une forte affluence. Entre 2.000 et 3.000 visiteurs étaient présents selon l'Observatoire des Makes, qui avoue s'être laissé dépasser et publie un message d'excuse sur sa page Facebook. (Photo d'illustration Sylvie Perrigault, présidente de l'Association de l'Observatoire)

