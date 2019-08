Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Fin juillet dernier, Kamardine Mansour, député mahorais avait ouvert la boîte de Pandore en demandant l'intégration de Mayotte dans la Commission de l'océan Indien (COI). Cette organisation intergouvernementale exclusivement composée d'îles défend les spécificités de ses États membres sur les scènes continentale et internationale. Centre de coopération stratégique pour les îles, la COI dont la gouvernance tournante change tous les quatre ans est d'une importance capitale dans le bassin océan indien. Jusqu'ici, Mayotte en est totalement exclue, la position de l'organisation sur la question est très claire: "cinq États membres: l'Union des Comores, la France au titre de La Réunion, Madagascar, Maurice et les Seychelles " peut-on lire sur son site. La précision sur la représentation de la France ne laisse aucune place au doute ou à l'interprétation. C'est bien ce qui dérange Kamardine Mansour... et Annick Girardin qui a réagi sur les réseaux sociaux. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

