A partir de ce mercredi 7 août 2019, la ville de Sainte-Suzanne accueille pour cinq jours la huitième édition de la fête de la vanille. L'occasion pour la commune de célébrer le savoir-faire réunionnais, né au 19ème siècle à cet endroit-même.

C'est Edmond Albius, un esclave de 12 ans qui avait découvert en 1841 comment féconder manuellement la vanille. Né dans les hauts de Sainte-Suzanne, il sera mis à l'honneur tout le temps de cette manifestation, avec notamment un défilé d'enfants ayant réalisé divers projets scolaires racontant son histoire.



"Notre commune est le berceau de la technique de pollinisation manuelle, et c'est une tradition qui perdure aujourd'hui" a déclaré le maire de la commune. L'occasion pour ce dernier de mettre en valeur et de montrer au public ce qu'est réellement la vanille. Il souhaite par ailleurs "que les planteurs n'aient plus une seule gousse à vendre à la fin de l'événement".



Ce dimanche, une journée porte ouverte sera aussi organisée dans les vanilleraies de la commune, avec des navettes mises à disposition du public.

www.ipreunion.com