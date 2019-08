Du mercredi 4 septembre au mardi 10 septemre 2019, le Pape François sera en visite au Mozambique, à Madagascar et à Maurice. Les grandes étapes de ce voyage avaient déjà été présentées le 28 juin, mais une version modifiée du programme de cette tournée a été rendue publique par le Vatican ce lundi 5 août. Le souverain pontife passera une journée et demie au Mozambique, il s'arrêtera deux jours complets à Madagascar et passera quelques heures à Maurice

Le programme de la visite est est le suivant :

• Mozambique

François quittera Rome le mercredi 4 septembre à 8h pour Maputo où il arrivera vers 18h30. Le lendemain, jeudi 5 septembre, qu’il rencontrera officiellement les autorités, la société civile et le corps diplomatique à qui il s’adressera à 10h15, après un entretien avec le président Filipe Nyusi. Il présidera ensuite une rencontre interreligieuse avec les jeunes à 11h avant un déjeuner en privé à la nonciature.

Son programme public reprendra à 16h15 à la cathédrale de l’Immaculée Conception avec les évêques, les prêtres, les religieuses et religieux, les personnes consacrées, les séminaristes, les catéchistes et les animateurs. Il visitera ensuite en privé à 17h25 la Maison Matthieu 25, une structure soutenue par la nonciature apostolique et par une vingtaine de congrégations religieuses présentes dans le pays, et qui vient en aide aux enfants de la rue.

Le vendredi 6 septembre, François visitera l’hôpital de Zimpeto à 8h45, avant de célébrer la messe à 10h dans le stade du même nom, dans l’agglomération de Maputo. Il prendra ensuite l’avion à 12h40, direction Antananarivo, à Madagascar, où il devrait atterrir vers 16h30 heure locale. "Aucun autre engagement public n’est prévu après son arrivée sur le sol malgache" indqiue le Vatican.

• Madagascar

Le samedi 7 septembre, dans la capitale malgache, le Pape rencontrera le président Andry Rajoelina à 9h30 au Palais présidentiel, avant la rencontre à 10h15 avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique en début de matinée. Il prononcera ensuite une homélie lors de l’office de tierce au monastère des carmélites déchaussées à 11h15, avant de déjeuner à la nonciature.

Il rencontrera ensuite les évêques du pays à 16h à la cathédrale de l’Immaculée Conception, appelée aussi cathédrale d’Andohalo (du nom du quartier dans lequel elle se situe). Il visitera ensuite à 17h la tombe de la bienheureuse Victoire Rasoamanarivo, puis il conclura la journée à18h par une veillée avec les jeunes dans le champ diocésain de Soamandrakizay.

Dimanche 8 septembre, il célébrera la messe à 10h en ce même lieu, d’où il récitera ensuite la prière de l’Angélus. Après le déjeuner, François visitera à 15h10 le village d’Akamasoa du père Pedro, la “Cité de l’Amitié”. Il se rendra ensuite à 16h sur le chantier de Mahatzana pour y réciter une prière pour les travailleurs. Cette seconde journée sur la Grande Ile se terminera à 17h10 par la rencontre avec les prêtres, religieuses et religieux, les personnes consacrées et les séminaristes au collège Saint-Michel.

• Maurice

Lundi 9 septembre, François fera un aller-retour à Maurice depuis Antananarivo. Son avion partira à 7h30 heure malgache et devrait arriver à 10h40 heure mauricienne (et donc heure de La Réunion)à l’aéroport de Port-Louis. Il débutera la journée par une messe, à 12h15 au monument de Marie-Reine de la Paix.

Après le déjeuner en compagnie des évêques de la conférence épiscopale de l’océan Indien, il effectuera à 16h25 une visite privée au sanctuaire du père Laval avant de rencontrer le président Varlen Vyapoory à 16h55, puis le Premier ministre, et de s’adresser aux autorités, à la société civile et au corps diplomatique à 17h40, pour sa seconde et dernière prise de parole publique de la journée. Il reprendra ensuite l’avion pour Antananarivo à 19h, et il sera de retour à 20h sur le sol malgache pour une nuit à la nonciature.

Mardi 10 septembre, le Pape reprendra l’avion depuis Antananarivo avec une cérémonie d’adieu à 9h et un envol vers 9h20, direction Rome où il atterrira en principe à 19h.

