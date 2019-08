BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 8 août 2019



- Classes populaires et forces de l'ordre : la grande défiance

- Prime d'activité élargie: une nette augmentation des demandes

- À La Réunion la population vieillit et la natalité baisse

- Une charte pour une meilleure sécurité routière

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie dans l'Est et de la houle en soirée

Rapports de l'IGNP bâclés, plaintes pour violences policières classées sans suite, hauts dirigeants muets face aux divers scandales auxquels font face les forces de l'ordre...Depuis quelques années, et notamment depuis la crise des gilets jaunes, la confiance que pouvaient porter certaines classes de la population envers les forces de l'ordre semblent s'effriter. Sans qu'aucun haut dirigeant ne semble prêt à remettre en question le système actuel.

Pour calmer les Gilets jaunes, en janvier dernier, au plus fort du mouvement, l'exécutif annonçait une revalorisation du montant de la prime d'activité ainsi qu'un élargissement à un plus grand nombre de foyers. Au delà du fait qu'il y avait embrouille sur le chiffre annoncé de 100 euros qui était en réalité autour de 60 euros (en enlevant la hausse du Smic et la baisse des charge salariales), cette prime élargie a bel et bien été mise en place. Après six mois d'application la Caisse nationale des allocations familiales fait les comptes, le premier constat, c'est que ce coup de pouce de l'État coûte cher, très cher: 2,2 milliards d'euros au premier trimestre 2019. Sur le territoire national, le nombre de demandeurs a bondi et La Réunion ne fait pas exception à la règle.

Dans une étude publiée le 29 juillet 2019, l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) fait une photographie de la population réunionnaise en 2016 et un comparatif avec l'année 2011. Imaz Press fait un zoom sur l'évolution de la famille réunionnaise sur cette période. Plusieurs éléments marquants: plus de célibataires, une population vieillissante, un taux de natalité encore en baisse, les familles monoparentales augmentent ainsi que les couples sans enfant...

Ce mercredi après-midi 7 août 2019 une charte pour une meilleure sécurité routière a été signée entre la préfecture, la Sécurité sociale et six entreprises. L'objectif est d'arriver à une plus grande protection des salariés sur les routes de l'île

Une belle journée en prévision, même si les nuages peuvent apparaître dans l'après-midi. Mais Matante Rosina n'est pas bien sûre... pluie ou pas pluie ? Il faut dire qu'elle se trompe parfois... Ça a l'air humide en tout cas de Saint-Joseph à Sainte-Marie et la houle devrait se renforcer dans la soirée avec des vagues de 2,5 mètres à la nuit tombée.