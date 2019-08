Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 33 minutes

Pour calmer les Gilets jaunes, en janvier dernier, au plus fort du mouvement, l'exécutif annonçait une revalorisation du montant de la prime d'activité ainsi qu'un élargissement à un plus grand nombre de foyers. Au delà du fait qu'il y avait embrouille sur le chiffre annoncé de 100 euros qui était en réalité autour de 60 euros (en enlevant la hausse du Smic et la baisse des charge salariales), cette prime élargie a bel et bien été mise en place. Après six mois d'application la Caisse nationale des allocations familiales fait les comptes, le premier constat, c'est que ce coup de pouce de l'État coûte cher, très cher: 2,2 milliards d'euros au premier trimestre 2019. Sur le territoire national, le nombre de demandeurs a bondi et La Réunion ne fait pas exception à la règle.

Pour calmer les Gilets jaunes, en janvier dernier, au plus fort du mouvement, l'exécutif annonçait une revalorisation du montant de la prime d'activité ainsi qu'un élargissement à un plus grand nombre de foyers. Au delà du fait qu'il y avait embrouille sur le chiffre annoncé de 100 euros qui était en réalité autour de 60 euros (en enlevant la hausse du Smic et la baisse des charge salariales), cette prime élargie a bel et bien été mise en place. Après six mois d'application la Caisse nationale des allocations familiales fait les comptes, le premier constat, c'est que ce coup de pouce de l'État coûte cher, très cher: 2,2 milliards d'euros au premier trimestre 2019. Sur le territoire national, le nombre de demandeurs a bondi et La Réunion ne fait pas exception à la règle.