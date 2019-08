Vous l'avez peut-être remarqué, ce jeudi 8 août 2019, une brume s'est emparée du ciel réunionnais. Une journée d'hiver austral classique et ensoleillée avec un léger voile ocre qui recouvre la mer et la montagne. Pourtant pas d'incendie en vue ni d'éruption du Piton de la Fournaise. Il s'agit en fait d'un "smog", un phénomène climatique lié à des incendies qui sont en cours en Afrique et à Madagascar. (photo Actu Météo 974)

Ce n’est pas la première fois que ce phénomène se produit, il y a presqu’un an jour pour jour, un "smog" s’était installé sur La Réunion. L’origine de ce "smog" était la même: des incendies de végétation qui s’étaient produits en Afrique et à Madagascar. Ces poussières de brûlage sont ensuite apportées sur les Mascareignes via un flux d’alizé, à l'arrivée à La Réunion, cela donne cette légère brume.

Sur sa page Météo France Réunion précise que "par temps d'alizé, quand l'inversion de température est basse (elle se situe aujourd'hui vers 1500m), l'humidité est piégée sous cette inversion. Les nuages sont bloqués à mi-pentes, laissant les cirques, les sommets et les principaux reliefs bien ensoleillés", les météorologues poursuivent ""ette situation a favorisé l'aspect brumeux du ciel aujourd'hui en concentrant les polluants issus des feux de végétation africains."

Sur le site Atmo Réunion, la quantité d’ozone présent dans l’air a marqué un pic aux alentours de 11h à Bourg Murat et atteint 129.9 ug/m3. Dans les hauts, de l’ouest et au Maïdo, la concentration d’ozone est plus importante qu’en temps normal. Sur la zone littorale, rien d’inhabituel.

Selon le site cyclone oi "la concentration d’ozone augmente à partir du 6 août et devient par la suite relativement importante, au point qu’on a frôlé le suis d’information et de recommandation. Ce seuil correspond à un niveau de concentration au-delà duquel une exposition, même de courte durée, a des effets limités et transitoires sur la santé des personnes particulièrement sensibles."

Selon Actu Météo 974, "la brume devrait diminuer lentement sur notre île jusqu'à samedi mais pourrait rester encore perceptible à cause du temps très sec. L'arrivée d'un petit front froid dimanche (pluies à attendre sur les régions sud et SE dimanche) achèverait de "nettoyer" ensuite notre ciel."

www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com