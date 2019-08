Dans une étude publiée le 29 juillet 2019, l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) fait une photographie de la population réunionnaise en 2016 et un comparatif avec l'année 2011. Imaz Press fait un zoom sur l'évolution de la famille réunionnaise sur cette période. Plusieurs éléments marquants: plus de célibataires, une population vieillissante, un taux de natalité encore en baisse, les familles monoparentales augmentent ainsi que les couples sans enfant...

Une population vieillissante

Dans les projections annoncées par l’Insee, à l’horizon 2030, un quart de la population aura plus de 60 ans. Selon l’étude publiée il y a quelques jours, on en prend la direction. Entre 2011 et 2016, tandis que les tranches 0 à 14 ans, 15-29 ans sont en légère baisse, la tranche 30-44 ans perd 2 points. Par contre, les 45-69 ans et 60-74 ans gagnent 2 points et les 75 ans et plus en grapillent 1.

Hommes/Femmes par tranche d'âges

L’Insee indique aussi la part d’hommes et de femmes sur ces tranches d’âges.

La composition de la famille réunionnaise

Passons maintenant à l’évolution de la composition des familles réunionnaises. Célibataires, en couple, avec ou sans enfant ? Entre 2011 et 2016, le cocon familial a bien changé. Les ménages d’une seule personne ont augmenté de 3 points. Le nombre de couples avec enfants a chuté de 4 points.



Une composition familiale en cohérence avec les nouveaux modes de vie de la jeunesse réunionnaise. Les familles monoparentales augmentent de 2 points. Dans ce schéma familial, les femmes seules avec enfants) sont toujours bien plus nombreuses (27,6%) que les hommes seuls avec enfant(s) (3,8%).



Comme indiqué plus haut, les familles sans enfant ont bondi et celles avec enfant ont baissé.

On vit de plus en plus seul

La tranche d’âge où le nombre de personnes qui vivent seules a bondi est les 55-64 ans, + 3 points.





Habiter en couple

Les Réunionnais s’installent de moins en moins ensemble. Les tranches d’âges les plus frappées par ce phénomène sont les 25-39 ans et les 40-54 ans qui perdent respectivement 3,2 points et 4,2 points entre 2011 et 2016. À l'inverse pour les 65 ans et plus, les gramounes sont plus nombreux à s’installer en couple.

S’il n’y a pas de comparatif avec 2011, l’Insee indique qu’en 2016, 35,8% des Réunionnais de plus de 15 ans étaient mariés.

Les catégories socioprofessionnelles

Pour avoir une idée du niveau de vie de ces familles, l’Insee a aussi référencé la catégorie socioprofessionnelle de la personne référente au sein du ménage. Les catégories les plus représentées sont les employés (24,9%), les ouvriers (22,3%) et les professions intermédiaires (14,8%).





