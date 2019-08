La ville de La Possession aménage ses routes. Pour mettre en valeur les moyens de transports écologiques, la commune met en place de nouvelles pistes cyclables et une voie dédiée aux déplacements "doux", afin que les usagers ne soient pas embêtés par les pots d'échappement des voitures. En tout, plus de 3 millions d'euros ont été investis par la municipalité pour améliorer son réseau routier depuis de 5 ans. D'autres projets d'aménagement du territoire sont aussi sur la table, comme la création d'une voie sur berge, une nouvelle politique de stationnement ou encore la mise en place d'une liaison vers la commune du Port.

Près de 1000 nouveaux habitants arrivent chaque année à La Possession. Avec 33 000 résidents en tout, la ville de la Possession veut rendre son territoire toujours plus attractif et "permettre aux citoyens de bénéficier de déplacements facilités et apaisés".

Pour ça, elle met en place un Plan de déplacement communal, pour aller vers la création d’itinéraires protégés, de pistes cyclables et d’une voie dédiée aux déplacements "doux" comme le vélo, la marche etc.

A ce titre, ce sont plus de 3 millions d’euros qui ont été investis par la municipalité dans le cadre de l’amélioration de son réseau routier depuis plus de 5 ans.

"Il est important que les citoyens soient satisfaits de leur quartier qui continue à évoluer à travers l’ensemble des travaux de sécurisation et ceux leur permettant d’avoir accès à une mobilité douce !" a déclaré la maire Vanessa Miranville.

Des déplacements facilités et apaisés

Plusieurs objectifs : repenser les déplacements, optimiser l’espace public, développer les transports en communs et les modes doux, permettre la cohabitation de tous les modes de déplacement et réorganiser le stationnement.

Et pour ça, plusieurs chantiers :

- Création d’une voie sur berge

- Réalisation d’un ring et mise en sens unique des voiries du centre-ville

- Mise en sens unique de la rue Sarda-Garriga

- Requalification des voies du centre-ville en zone 30

- Réalisation d’une liaison vers la commune du Port

- Mise en oeuvre de carrefour à feux sur la RN1E requalifiée

- Résorption des points durs pour la circulation des piétons

- Mise en œuvre de voie dédiée aux bus

- Mise en place d’une liaison cyclable structurante

Dans l'hyper-centre

Afin de débuter les travaux qui visent à passer certaines rues du centre ville en sens unique à en zone 30, la ville de La Possession a fait appel à un bureau d’études qui aura pour mission d’étudier la première phase de cette mise en circulation à sens unique. Cette première phase concerne le tronçon des rues Leconte de Lisle, Sarda Garriga et la rue Raymond Verges, et débutera en septembre 2019. Mise en place opérationnelle : premier semestre 2020.

Nouvelle liaison vers la commune du Port

La ville de La Possession a approuvé la convention de co-maîtrise d’ouvrage déléguée avec le TCO, afin de réaliser des travaux de création d’une nouvelle liaison routière entre le Port et la Possession. En effet, il est prévu la création d’un nouveau point d’accès à la Ville du Port au niveau de la ZAE Ravine à Marquet (rue Antanifotsy), qui permettra de rejoindre la rue Jessy Owens (voie portuaire). Cette nouvelle entrée/sortie de la ville sera régulée par des feux tricolores. L'aménagement devrait débuter à la fin de l'année pour une fin de chantier vers mars 2020.

Voie sur Berge

La création d'une nouvelle voie permettra de réaliser une coutournante du centre-ville. La voie sur berge devrait faire entre 8 et 10 mètres (trottoirs, stationnement et chaussées compris).

Parmi les autres projets d'aménagement, la création de plusieurs ralentisseurs, et de trottoirs :

- La route de dos d’Ane entre l’épicerie solidaure kaddy et rue alexandre dumas 2019

- La ravine à malheur 2018

- A fond de bac

- A Pichette - Rue Maurice Torez

- A moulin joli

- Installation de potelets - Chemin bœuf mort

