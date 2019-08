Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Ce mercredi après-midi 7 août 2019 une charte pour une meilleure sécurité routière a été signée entre la préfecture, la Sécurité sociale et six entreprises. L'objectif est d'arriver à une plus grande protection des salariés sur les routes de l'île (Photo lp/www.ipreunion.com)

