BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 9 août 2019



- Les plantes et les fleurs péi souffrent de la concurrence

- Education sexuelle chez les jeunes: un manque de moyens financiers et humains

- Le défi FillTheBotlle arrive à La Réunion

- Saint-Denis : le salon Geekali ouvre ses portes samedi

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil brille sur toute l'île

Les plantes et les fleurs péi souffrent de la concurrence

Le salon des plantes et des fleurs a commencé ce mercredi 7 août et se déroule jusqu'au dimanche 11 août 2019 à la Halle des manifestations du Port. Flore et Halle est plus que jamais un événement capital pour les horticulteurs de La Réunion. Aujourd'hui, la filière souffre d'une forte concurrence à cause de l'importation, mais aussi de méthodes déloyales pendant les grands événements "fleuris" de l'année tels que la fête des mères. En 10 ans, le secteur a perdu une centaine d'horticulteurs.

Education sexuelle chez les jeunes: un manque de moyens financiers et humains

Depuis juillet 2019, le Planning familial, une association qui dispense des cours d'éducation "populaire" et milite pour le droit à l'éducation à la sexualité, à la contraception, à l'avortement et à l'égalité des sexes, a lancé une pétition pour demander une éducation à la sexualité de meilleure qualité dans les écoles françaises.

Le défi #FillTheBottle arrive à la Réunion

Le défi #FillTheBottle, lancé fin juillet en Seine-et-Marne a traversé la mer pour débarquer sur nos côtes. Ce jeudi 8 août 2019, les jeunes Réunionnais ont décidé de nettoyer les plages de l'île, sous l'impulsion de Ciprian. Le principe, remplir des bouteilles de mégots de cigarettes. Ils étaient une centaine à arpenter les littoraux pour nettoyer les plages.

Saint-Denis : le salon Geekali ouvre ses portes samedi

Du samedi 10 août 2019 au dimanche 11 août 2019, la Nordev (Saint-Denis) accueille la deuxième édition du salon Geekali. Mangas, cosplay, jeux vidéos, science-fiction et pop culture seront à l'honneur

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil brille sur toute l'île

Ça souffle ce vendredi sur Saint-Pierre ! Mais tant pis le vent n'empêchera pas Matante Rosina de profiter des rayons du soleil, qui brille sur toute La Réunion ce vendredi 9 août 2019. Il y aura bien quelques nuages dans les hauts durant l'après-midi, mais les sommets et le littoral resteront dégagés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)