Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Une autre vache a été retrouvée morte par les agriculteurs Mélusine et Georges Lauret sur leur exploitation de la Plaine des Cafres. Elle était à deux doigts de vêler, le veau est donc mort lui aussi. Le bilan continue de s'alourdir sur leur cheptel, gangréné par la maladie. Comme beaucoup d'autres exploitations bovines, leurs bêtes sont touchées par la leucose, inoffensive pour l'être humain selon la DAAF (Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de La Réunion) mais qui tue malgré tout les vaches. A celle qui a été retrouvée morte ce vendredi 9 août 2019 s'ajoute une autre vache très malade, qui reste couchée au sol. Les agriculteurs ont contacté les services vétérinaires de la DAAF, mais sont de plus en plus fatigués de ces morts à répétition. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

