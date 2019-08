Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

L'Atmo Réunion, qui surveille la qualité de l'air de l'île, alerte sur la concentration en monoxyde de carbone et d'ozone dans les hauteurs de La Réunion. Suite à de nombreux incendies de végétation qui impactent actuellement l'Afrique et Madagascar, les polluants (dont l'ozone et le monoxyde de carbone) sont transportés au Sud-Ouest de l'Océan Indien.

