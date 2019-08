Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Des tornades impressionnantes ont secoué le Luxembourg, Amsterdam aux Pays-Bas et la Meurthe-et-Moselle en France. Au Luxembourg, plusieurs personnes ont été blessées. Ce vendredi 9 août, les pompiers ont réalisé une soixantaine d'interventions en Meurthe-et-Moselle selon le journal La Dépêche. Mais c'est aux Pays-Bas qu'elle fut la tornade fut la plus vive et la plus spectaculaire. Heureusement les dégâts sont légers et seulement matériels, il n'y a pas de blessés à déplorer aux Pays-Bas.

