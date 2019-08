BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 10 août 2019



- Chèques cadeaux: Emrys, la nouvelle star des réseaux sociaux

- Cétanou une lance pétition pour demander l'interdiction des pesticides

- La Réunion aura son temple bouddhiste tibétain

- Au Mexique, le cactus pour produire du plastique

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent et du soleil

Chèques cadeaux: Emrys, la nouvelle star des réseaux sociaux

Si vous êtes un peu branchés réseaux, vous avez sans doute vu passer ces chèques cadeaux sur Facebook. Pour la plupart estampillés "Cadhoc", nom officiel de ces chéquiers, ils permettent de payer courses, essence voire même vacances avec ces bons, plutôt qu'avec de l'argent réel. Une sorte de chèque vacances ou de ticket resto en somme... Sauf que pour y trouver un bénéfice, il faut du temps, de la fidélité, et si l'on veut aller plus vite, il faut adhérer à un programme de parrainage et passer au marketing de réseau. A La Réunion, une coopérative s'impose de plus en plus, elle s'appelle Emrys. Partenaire de Cadhoc, elle se présente comme voulant "sauver le pouvoir d'achat" en permettant aux utilisateurs, via ces chèques cadeaux, de se constituer petit à petit une cagnotte personnelle. Dit comme ça, ça fait rêver, mais dans les faits c'est un peu plus complexe. Et comme pour tous ces types de "bons plans", il faut rester vigilant.

Cétanou une lance pétition pour demander l'interdiction des pesticides

Ce n'est pas un secret, les pesticides sont utilisés de façon massive à La Réunion. Juste pour le glyphosate, nous nous plaçons à la seconde place des régions en utilisant le plus. Une situation à laquelle certaines associations écologistes veulent mettre fin.

La Réunion aura son temple bouddhiste tibétain

Moment historique à venir à La Réunion. Le 1er septembre 2019, le Tashi Tcheulang Gawai Tsel, premier temple bouddhiste Tibétain sera inauguré à Mont-Verts les hauts en présence de Son Eminence Zhiltrul Choni Rangshar Rinpoché, maître spirituel du roi et de la reine du Bhoutan

Au Mexique, le cactus pour produire du plastique

Le cactus, emblème national du Mexique, décliné en de nombreux produits, pourrait trouver un usage supplémentaire et inédit: permettre la fabrication d'un plastique biodégradable préservant l'environnement.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du vent et du soleil

Matante Rosina a décidé d'aller rendre visite à son petit neveu Ti Paulo ce samedi 10 août 2019. Comme elle a vu au fond de sa marmite qu'il y aura du vent et du soleil, elle a décidé de faire un double noeud au ruban de sa capeline. Et chez vous il fait quel temps ?