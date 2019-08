Si vous êtes un peu branchés réseaux, vous avez sans doute vu passer ces chèques cadeaux sur Facebook. Pour la plupart estampillés "Cadhoc", nom officiel de ces chéquiers, ils permettent de payer courses, essence voire même vacances avec ces bons, plutôt qu'avec de l'argent réel. Une sortie de chèque vacances ou de ticket resto en somme... Sauf que pour y trouver un bénéfice, il faut du temps, de la fidélité, et si l'on veut aller plus vite, il faut adhérer à un programme de parrainage et passer au marketing de réseau. A La Réunion, une coopérative s'impose de plus en plus, elle s'appelle Emrys. Partenaire de Cadhoc, elle se présente comme voulant "sauver le pouvoir d'achat" en permettant aux utilisateurs, via ces chèques cadeaux, de se constituer petit à petit une cagnotte personnelle. Dit comme ça, ça fait rêver, mais dans les faits c'est un peu plus complexe. Et comme pour tous ces types de "bons plans", il faut rester vigilant.

Sur le papier, la coopérative a de quoi faire rêver. Il s'agit selon la société elle-même de "redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs". Pour adhérer à Emrys, il faut déjà s'acheter une carte, qui varie en fonction de la formule choisie. Ensuite acheter des chéquiers, qui au fur et à mesure des mois, selon la coopérative, permet de gagner des parts qui se transforment en crédits, réutilisables pour racheter des chéquiers.

Avant d'évoquer les limites du système, il convient d'expliquer comment fonctionne la coopérative. Malgré nos demandes d'interview, il n'a pas été possible d'être mis en relation directement avec le fondateur d'Emrys, Wilfried Rivière, ou même avec les responsables de la société. Mais nous avons pu contacter plusieurs utilisateurs.

Une adhésion payante

Première étape : l'inscription. Les utilisateurs recommandent de contacter les clients d'Emrys qui leur transmettront alors "un lien de parrainage". Ce système de parrainage, nous le verrons plus tard, n'est pas obligatoire, mais il semble bien qu'en adhérant au système on devienne un filleul.

L'argument qui revient régulièrement du côté des utilisateurs presque mot pour mot est : "on change juste son mode de paiement". Il existe trois types d'adhésion : la carte "acheteur", à 10 euros par an, avec laquelle aucun parrainage n'est possible ; la carte "acheteur enchanté", qui elle permet le parrainage et offre des bonus sur les crédits d'achats des filleuls ; enfin la carte "enchanteur" qui "permet de faire carrière en construisant son réseau" annonce Emrys, et offre beaucoup de paliers supplémentaires de crédits d'achats ainsi que des "primes mensuelles". Avec cette dernière formule d'adhésion, on entre dans un vrai système de marketing de réseau.

Le discours semble bien rôdé du côté des abonnés, car à nouveau le même argument revient mot pour mot : "C'est le même principe lorsque vous êtes dans un club de sport, ou quand vous adhérez à un programme de fidélité payant en magasin par exemple". Rien d'étonnant donc pour eux à payer une adhésion.

Payer avec des chèques cadeaux

Après l'adhésion il faut acheter des chèques ou des cartes cadeaux qui permettent à leur tour de payer courses, carburant ou restaurant. Trois types de chèques existent : 100, 200 ou 500 euros.

A ce niveau-là, vous avez peut-être déjà aperçu le mot "Cadhoc" sur les réseaux sociaux. Il s'agit au début de chèques distribués en entreprises. L'entreprise a depuis passé un partenariat avec Emrys, chose confirmée par "Up Coop", la société qui se charge d'éditer les chèques Cadhoc. "Emrys est un de nos clients (revendeur)" nous explique alors Up Coop.

Parmi les utilisateurs interrogés, il y a Virginie. "Cette coopérative nous permet de retrouver du pouvoir d'achat, car au jour d'aujourd'hui, quand vous faites vos courses et que vous payez avec votre carte bancaire, votre banque ne vous redonne pas d'argent pour vous remercier de votre fidélité."

Ce discours, Virginie ne l'a pas inventé. C'est celui qu'on retrouve partout. Elle nous explique alors qu'elle paye ses courses avec ses chèques Cadhoc, et qu'au fur et à mesure qu'elle achète des chéquiers elle récolte des parts "placées dans un gros pot commun parmi tous les membres de la coopérative. Elles vont alors être mutualisées, ce qui va vous donner les premiers crédits d'achat". Ces crédits d'achats, indiqués en euros dans les cagnottes, sont réutilisables par la suite pour racheter des chéquiers.

Les limites du système

Ce système peut paraître un peu nébuleux, et il y a des limites à bien connaître. Déjà, les parts ne commencent à tomber que tous les 300 euros. Ce qui implique d'avoir un budget mensuel assez conséquent.

Sans compter que pour recevoir ses chéquiers, il faut payer des frais de port, à raison de 4,98 euros, dégressifs si on achète plusieurs chéquiers d'un coup. "Il faut payer des frais de port à chaque commande... sachant qu'on ne touche que 9 euros au bout de 11 mois puis 9 euros suivant au bout de 6 mois. Je vous laisse faire le calcul de la rentabilité..."

C'est d'ailleurs ce qu'a remarqué Sylvain*, un autre internaute qui a vite été gêné par les limites du système. "Il faut commander tous les mois pour être considéré comme actif et maintenir le cap de son plan d'épargne" explique-t-il.

A chaque fois qu'on atteint 300 euros de chèques cadeaux, on génère donc une cagnotte. De mois en mois, la cagnotte évolue via des paliers. Le premier palier, qui est de 9 euros, s'obtient en général au bout de 4 à 6 mois, en fonction du nombre de chéquiers achetés.

Autre limite donc : les délais. Car pour commencer à gagner de l'argent avec ce type de système il faut être très patient. Ainsi une part mettra environ 6 ans à atteindre tous les paliers, avec un budget de 300 euros par mois. Ce qui fait un total gagné de 375 euros avec la première formule d'adhésion, qui a d'ailleurs ce palier pour maximum.

"Vous ne gagnerez pas immédiatement d'argent", explique Yannick*, un autre utilisateur. "C'est du moyen ou long terme", admet-il. Florian*, lui aussi utilisateur approuve : "on ne touche pas d'argent en achetant directement le chéquier mais bien après, sur du long terme." Certains iront en effet plus vite que d'autres, et c'est là que le parrainage intervient.

Encore du parrainage

Plusieurs internautes que nous avons interrogés, et qui cherchent à défendre leur commence, préviennent tout de suite : il ne s'agit pas d'une vraie "pyramide". Mais avec ce système de parrainage on entre dans du marketing de réseau, ce qui est finalement la version légale du système pyramidal.

Pour la coopérative Emrys, rien à voir avec un système de ponzi, qui consiste à rémunérer les clients grâce à l'argent des nouveaux filleuls qui rentre dans la caisse. La coopérative affirme récolter des fonds auprès de ses partenaires, ce qui lui permet alors de faire gagner des parts aux utilisateurs. En tout, 800 enseignes participent au dispositif, pour 60.000 points de vente, selon Emrys.

Selon Xavier*, utilisateur, "pour que ce soit considéré comme un ponzi, il faut que les sources de revenus distribués proviennent de l'argent acquis par l'entrée de nouveaux membres. Ici ce n'est pas le cas, il provient de remises négociées avec les partenaires commerciaux. Donc pas un ponzi." Mais le bénéfice fait par la boîte est manifestement reversé de façon pyramidale à l'ensemble des membres. C'est donc légal, mais cela semble être bel et bien une pyramide.

En tout cas, avoir des filleuls permet de remplir ses parts plus rapidement et donc de gagner des crédits plus rapidement aussi. "A moins de parrainer beaucoup, les gains ne sont pas immédiats. Attention car ça reste un MLM (marketing de réseau, ndlr) et qu'il ne faut pas s'engager avec n'importe qui. L'activité de l'équipe, en tout cas celle du parrain / marraine est déterminante dans la vitesse des gains. Pour mon cas, j'ai passé le seuil de rentabilité en un peu plus de 3 mois. Mais j'ai quelques filleuls..." explique Xavier*.

Comme nous l'avions expliqué dans un précédent article sur le site P2S Travel, le système, légal on le rappelle, a donc des limites et ne semble pas adapté à tout le monde. Cela impose d'avoir un système de gestion assez rigoureux, de consommer régulièrement, ou en tout cas dans le cadre d'une famille nombreuse.

Par ailleurs le système de parrainage peut être problématique : si on décide de ne pas y adhérer, les gains tombent beaucoup plus lentement. Si on décide d'y adhérer, cela se transforme en marketing de réseau et demande donc d'aller démarcher de nouveaux filleuls (ce qui revient à trouver des clients) régulièrement. A adopter une posture de commercial, en quelque sorte. C'est ce qui explique notamment que les annonces pour ce type de chéquiers affluent autant sur les réseaux sociaux.

*les prénoms ont été changés, à la demande des personnes interrogées

mm/www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com