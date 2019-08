Voici la listes des chantiers, travaux et déviations sur les routes de l'île (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours

• RN1A - St Paul - Travaux pour la Voie Vélo Régionale

Sur la RN1A à St Paul secteur Pont Ravine du Cimetière, travaux pour la VVR jusqu'au jeudi 19 décembre. Circulation alternée de 9h à 16h.

• RN1A - St Gilles - Travaux d'aménagement du carrefour Oeil de Boeuf

Sur la RN1A à St Gilles secteur oeil de Boeuf, travaux d'aménagement d'un carrefour le lundi 12 août. Circulation alternée de 7h à 15h et vitesse limitée à 50km/h.

• RN2 - St Denis/Le Butor - Travaux de réfection des joints de chaussées

Sur la RN2 à Saint Denis, pour permettre la suite des travaux de réfection des joints de chaussée sur les ouvrages Ravine du Butor et rue du Butor, la circulation sera interdite dans le sens Est/Nord au droit du chantier de 20h à 5h la nuit du lundi 12 août. Une déviation sera mise en place par l’échangeur du Butor, les voiries communales, et la RN6 Boulevard sud.

• RN2 - St Benoit/Les Orangers - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à St Benoit secteur Les Orangers, travaux d'aménagement de sécurité au droit de l'école jusqu'au vendredi 16 août. Alternat de 8h30 à 15h30.

• RN2 - St Denis/St Benoit - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 entre St Denis et St Benoit, travaux de balayage mécanique jusqu'au vendredi 9 août. Voie de droite neutralisée de 9h à 15h.

• RN2 - St Denis Lancastel - Travaux de réfection des enrobés

Sur la RN2 à St Denis Boulevard Lancastel, travaux de réfection des enrobés les nuits du mardi 13 août. La circulation sera interdite entre le carrefour Labourdonnais et la Cité des Arts de 20h à 5h dans le sens Nord/Est. Déviation fortement conseillée par la RN6 Boulevard Sud. La voie de gauche sera neutralisée dans le sens Nord/Est.

• RN2002 - St Benoît / Rue de la Marine - Travaux de fouille en tranchée

Sur la RN2002 à St Benoît Rue de la Marine, travaux de fouille en tranchée jusqu'au vendredi 16 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

• RN3 - St Benoît/Chemin de Ceinture - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN3 à St Benoît au niveau du carrefour chemin de Ceinture/RD3, travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 16 août. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

• RD12 - St Leu/Route des Colimaçons - Travaux d'enfouissement de réseaux d'eau potable

Sur la RD12 à St Leu/Route des Colimaçons, travaux d'enfouissement de réseaux d'eau potable jusqu'au 27 septembre. Circulation alternée de 8h30 à 21h.

• RD3 - St Louis/Route Hubert Delisle - Travaux de construction de mur

Sur la RD3 à St Louis/Route Hubert Delisle, travaux de construction de mur jusqu'au 16 août. Circulation alternée de 7h à 16h.

• RD36 - Le Tampon/Route ND de la Paix - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RD36 Route de Notre Dame de la Paix au Tampon entre les PR14 et PR18, travaux de renforcement de chaussée jusqu'au 12 décembre. Circulation alternée de 7h30 à 16h30.

• RD400 - St Pierre/Le Tampon/Chemin Stéphane - Travaux d'ouverture de chambre télécom

Sur la RD400 Chemin Stéphane à St Pierre et au Tampon, travaux d'ouverture de chambre télécom le lundi 12 août. Circulation alternée de 8h à 15h30.

• RD43 - St Denis/Route de Saint-François - Travaux de renforcement de chaussée en enrobés

Sur la RD43 Route de Saint-François à St Denis, 100m avant l'ancienne école et 100m après chemin La Comète, travaux de renforcement de chaussée en enrobés les nuits jusqu’au vendredi 27 septembre. Circulation alternée de 20h à 5h.

• RD48 - St André/Route de Salazie - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RD48 à St André/Route de Salazie, travaux de renforcement de chaussée jusqu'au 2 septembre. Circulation alternée de 7h à 17h.

• RD48 - Salazie/Route de Salazie - Travaux de construction de parapets et sécurisation

Sur la RD48 à Salazie/Route de Salazie, travaux de construction de parapets et sécurisation jusqu'au vendredi 30 août. Circulation alternée de 8h à 16h.

• RD5 - St Paul/Route de la Grande Fontaine - Travaux de pose de chambres de comptage

Sur la RD5 à St Paul/Route de la Grande Fontaine, travaux de pose de chambres de comptage jusqu'au 31 août. Circulation alternée de 6h30 à 17h30.

• RD52 - Salazie/Route de Grand Ilet - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RD52 à Salazie/Route de Grand Ilet, travaux de renforcement de chaussée jusqu'au vendredi 23 août. Circulation alternée de 7h30 à 17h.

• RD55 - La Plaine des Palmistes/Route Petite Plaine - Travaux de construction de mur de soutènement

Sur la RD55 à La Plaine des Palmistes/Route de la Petite Plaine, travaux de construction de mur de soutènement jusqu'au vendredi 2 septembre. Circulation alternée de 7h30 à 16h.

Chantiers à venir

• RD41 St Denis - Travaux de dévoiement du réseau d’eaux usées

Sur RD41 Route de la Montagne à St Denis, pour permettre des travaux de dévoiement du réseau d’eaux usées, la route sera fermée à la circulation entre l’intersection RN1/RD41 et la rue de la Caserne uniquement pour les usagers se rendant vers le secteur de la Redoute du dimanche 11 aout à 22h jusqu’au mardi 13 aout à 23h. Une déviation sera mise en place par la voirie communale.

• RN1A - St Leu/RD11 - Travaux de mise en oeuvre de béton bitumineux

Sur la RN1A à St Leu intersection RD11, travaux de mise en oeuvre de béton bitumineux le mercredi 14 août. Circulation alternée et microcoupures entre 7h et 15h.

• RN2 - St Benoit / Les Orangers - Travaux d’élagage en falaise

Sur la RN2 à St Benoit Les Orangers, travaux d’élagage en falaise jusqu'au vendredi 16 août. Alternat selon les besoins du chantier de 8h30 à 15h30.

• RN3 - La Plaine des Palmistes / La Cayenne - Travaux de fouille pour pose de canalisation

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes secteur La Cayenne, travaux de fouille pour pose de canalisation jusqu'au vendredi 16 août. Alternat de 8h30 à 15h30.

Evéements hors chantiers

• RN1/RN2 - St Denis - Manifestation sportive "Skoda Cyclo Tour 2019"

Sur les RN1 et RN2 à Saint Denis, pour permettre le bon déroulement de la manifestation sportive "Skoda Cyclo Tour 2019", le Barachois sera fermé le dimanche 11 août de 5h à 19h. Une déviation sera mise en place par les rues de Nice et Labourdonnais.

• RN1C - St Louis - Manifestation cultuelle

Une manifestation cultuelle se déroulera jusqu'au dimanche 11 août sur la commune de St Louis. La circulation sera perturbée entre 7h et 15h sur la RN1C en centre-ville et les voiries communales. La plus grande prudence sera recommandée.

Répondeur Info routes : 0262 97 27 27