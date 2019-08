Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 09 Août à 16H05

La 2ème édition des Trophées H d'or aura lieu le mardi 1er octobre 2019 à partir de 18h00 à l'amphithéâtre Lacaussade lettres et sciences humaines de l'Université de la Réunion. Le concours est ouvert aux employeurs privés et publics qui ont oeuvré en faveur de l'insertion professionnelle, du maintien dans l'emploi, de l'embauche d'alternants ou de création et/ou reprise d'activité de personnes porteuses de handicap. Le concours est organisé par les différents partenaires de l'insertion des personnes porteuses de handicap. Les entreprises qui souhaitent "témoigner, expliquer et permettre à d'autres employeurs de s'enrichir de leur expérience" peuvent transmettre un ou plusieurs dossiers de candidature (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

