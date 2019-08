Publié il y a 16 minutes / Actualisé le Vendredi 09 Août à 07H50

Il fera un peu frais sur les côtes Sud de l'île, Matante Rosina n'oubliera pas sa petite laine le matin... Si elle reste dans l'Est, elle aura droit à un peu de pluie entre Saint-Joseph et Saint-Rose. Surtout si elle décide d'aller voir le volcan... les averses s'annoncent plus fréquentes. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

