Les activités périscolaires de Saint-Louis reprendront le 26 août pour les écoles de la ville.

Les enfants pourront à nouveau profiter de :

L’accueil matinal entre 7h15 et 8h pour les maternelles de l’école Plateau Goyave

Des activités périscolaires de 15h30 et 17h30 pour les écoles

- Plateau Goyave primaire et maternelle

- Paul Salomon 1 et 2

- Ambroise Vollard primaire et maternelle

- Anatole France primaire et maternelle

- Hégésippe Hoarau primaire et maternelle

- Saint Exupéry

Des mercredis jeunesses reprendront également à cette même date de 7h30 à 17h30 pour les écoles :

- Noé Fougeroux (uniquement en maternelle)

- René Périanayagom (uniquement en primaire)

- Hégésippe Hoarau

Les inscriptions se feront à La Caisse des Ecoles au 5 rue Victor Hugo Pont Neuf à Saint Louis. Les bureaux sont ouverts les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 15h30.