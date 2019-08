Publié il y a 15 minutes / Actualisé le Vendredi 09 Août à 16H50

Matante Rosina ne va pas trop s'éloigner de son parapluie ce lundi 12 août 2019. Elle est certaine qu'il y aura des nuages et des petites averses un peu partout sur La Réunion. C'est son neveu Ti Paulo qui le lui a dit et il ne ment jamais... Et chez vous c'est comment ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

