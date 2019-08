Ce lundi 12 août 2019 les musulman(e)s de La Réunion célèbrent l'Eid el Adha (la fête du sacrifice), également appelée Eid el Kebir (la grande fête). En islam, c'est la deuxième grande fête religieuse de l'année, après l'Eid el Fitr, qui marque la fin du ramadan. Elle commémore la soumission du prophète Abraham à Allah, symbolisée par l'épisode où il accepte d'égorger Ismaël, son fils unique sur ordre de Dieu. Le sacrifice sera interrompu par l'ange Gabriel qui demanda au prophète de sacrifier un bélier à la place de son fils. En souvenir de cette soumission totale d'Ibrahim à Dieu, les familles musulmanes qui en ont les moyens sacrifient un mouton, un boeuf ou un cabri. Eïd moubarak à toutes et à tous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'Eid el Adha marque aussi la fin du pèlerinage à la Mecque (hadj). Avec la croyance en un seul Dieu et en son prophète Mohamed, les cinq prières quotidiennes, le ramadan et l'aumône, ce pèlerinage compte parmi les cinq piliers de l’islam.

Traditionnellement pour l'Eid el Adha, les fidèles se lèvent tôt pour faire leurs ablutions avant de se rendre à la mosquée pour assister à la prière. Dans les familles où un animal est sacrifié, il est de coutume de donner une partie de cet animal en aumône aux plus démunis, une autre partie aux amis et voisins et de garder le reste pour sa propre consommation.

Fête de partage et de recueillement, l'Eid el Adha est aussi une occasion pour les familles de se réunir et de s’échanger des voeux.

A noter que le mardi 12 août à partir de 10h30 dans la cour de la Medersa de Saint-Pierre (rue Victor le Vigoureux) l'assocation VEM (Volontaire Entraide Musulmane) de Saint-Pierre distribuera "la viande d'un boeuf sacrifié au public et "plus particulièrement aux personnes en situation de précarité". Cette action est une première à La Réunion.

Eid moubarak à tou(te)s les musulman(e)s de La Réunion.

www.ipreunion.com