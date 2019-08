Nous vous en parlions ce week-end, dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 août 2019, les fonctionnaires de police ont effectué un contrôle anti-pousse à Saint-Denis au niveau du boulevard Leopold Rambaud, haut lieu de rassemblement des passionnés de pousse. Les forces de l'ordre ont verbalisé autant côté pratiquants que spectateurs. La palme revient à cet automobiliste flashé par le radar à proximité à 148 km/h au lieu de 90. En deux heures, 86 excès de vitesse ont été enregistrés. La police donne des détails sur cette opération anti-pousse dans la publication ci-dessous: (photo d'illustration)

Dans la nuit de vendredi à samedi, les policiers du SIAAP relevant de la Délégation Départementale de la Sécurité Routière ont de nouveau réalisé plusieurs opérations de contrôles routiers dans l’île.

À Saint-Denis, les effectifs du Groupe de Sécurité Routière ont ciblé les usagers et leurs véhicules du Boulevard Léopold Rambaud, lieu habituel de rassemblements des amateurs de démonstrations motorisées, souvent au volant de véhicules modifiés. Vingt-cinq contraventions ont été relevées, dont cinq feux non conformes, deux plaques non réglementaires.

Les spectateurs stationnés sur le trottoir et une place réservée aux personnes en situation de handicap, ont été également verbalisés.

Le radar mobile installé à proximité du site, sur une voie dont la vitesse est limitée 90km/h a relevé, en moins de deux heures, quatre-vingt six excès (84 véhicules légers, 2 motos). Le plus rapide a été mesuré à 148 km/h.