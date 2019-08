C'est une demande particulière qu'a reçu Orange ce lundi 12 août 2019 : un fan de jeux vidéos demande au distributeur internet d'améliorer la qualité de son réseau avec la mise en place d'un routage direct vers l'Afrique du Sud depuis La Réunion. Aujourd'hui, le trafic destiné à l'Afrique du Sud passe d'abord par la France métropolitaine, ce qui ralentit les connexions de notre île, ce qui pose un réel problème pour les fans de jeux vidéos en ligne. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"J'ai découvert qu'un fournisseur local de fibre optique routait directement le trafic internet destiné à l'Afrique du sud, vers l'Afrique du sud, ce qui permet d'obtenir une latence très basse, ce qui est une aubaine pour les gamers de la Réunion ! Orange est le grand ponte de l'internet et des télécommunications, celui-ci devrait être le premier à pouvoir nous proposer cela" détaille le gamer dans sa pétition.



La latence, c'est le temps que va mettre une action réalisée à s'afficher à l'écran de son ordinateur. Un facteur capital dans la qualité de jeu lorsque l'on joue en ligne, car cela peut créer un décalage entre les actions qu'on réalise et leur affichage à l'écran.



"Comme beaucoup d'autres joueurs, je suis obligé de jouer avec d'autres joueurs réunionnais pour bénéficier d'une bonne expérience de jeu (ce qui peut être impossible vu le peu de joueurs Réunionnais sur certains jeux), sinon, je dois jouer avec des joueurs de France métropolitaine, ce qui rend l'expérience de jeu au mieux désagréable et au pire littéralement injouable " explique le joueur.

Pas sûr que la direction d'Orange ne lui réponde directement, mais la demande n'est pas pour autant étonnante, alors qu'une bonne connexion internet est essentielle pour pouvoir jouer correctement en ligne. Pour l'instant, peu de personnes ont signé la pétition, mais peut-être que l'auteur de cette dernière finira par obtenir une réponse.

