Ce lundi 12 août 2019, le personnel de l'Union Mutualité Solidarité de Saint-Pierre débute une grève illimitée pour demander, entre autre, de meilleures conditions de travail. Les employés sont regroupés depuis ce matin devant les locaux du boulevard Hubert Delisle sur le front de mer. (Photo Twitter : Saka_974)

"Nous avons essayé de tenir, mais aujourd'hui nous n'en pouvons plus" explique Magali Mariama, déléguée syndicale de la CGTR. De nombreuses démissions, liées apparemment à la charge de travail trop importante, n'auraient pas été remplacées par de nouvelles embauches. Une situation qui ne peut plus durer pour les employés.

"Cela fait plusieurs mois que nous dénonçons des dysfonctionnements au sein du management de l'équipe, mais la direction est restée sourde à nos demandes. Même aujourd'hui, elle refuse de nous rencontrer et nous ignore" dénonce la syndicaliste.

Des employés des UMS de Saint-Paul et Saint-Denis sont aussi sur place, pour soutenir leurs collègues. Les locaux de Saint-Pierre sont donc fermés aujourd'hui, et ce jusqu'à la fin de la grève. "Il faut que le mépris et l'indifférence de notre direction cesse" termine Magali Mariama.

