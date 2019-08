Ce dimanche 11 août 2019, les candidates à l'élection Miss Réunion ont tourné un clip sur le chantier de la Nouvelle route du littoral. Antenne Réunion, média sur lequel sera diffusée l'élection le samedi 24 août prochain, a fait découvrir à ses téléspectateurs les coulisses du tournage de ce clip, ce qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes... (photo d'illustration)

Les commentaires sont, pour la plupart assez acerbes, il faut dire que c’est bien la première fois que le comité Miss Réunion organise la réalisation d’un clip sur l’une des routes de notre île. D’habitude, ce sont plutôt les paysages de La Réunion qui sont mis en valeur… Mais il semblerait que cette fois, le Comité ait misé sur une autre ambiance, ce qui n’a pas manqué de faire tiquer les internautes, regardez:

Les candidates à l’élection, elles, se sont senties privilégiées d’avoir pu accéder au chantier de la NRL "on mesure la chance que l’on a de pouvoir danser ici, on est très peu à avoir pu monter sur cette route" affime l'une d'elles. Des candidates ravies et séduites par cette route toujours en cours de construction "c’est joli, ça reflète bien La Réunion, on voit la mer, on voit la montagne, on a de la chance d’être là."

Tandis que sur les réseaux, beaucoup d’internautes se demandent quelles sont les raisons qui ont poussé le comité à choisir le chantier de la NRL comme cadre pour ce clip, certains y voient surtout des motivations politiques, regardez:

Le collectif "non à la nouvelle route du littoral" a lui aussi mis son grain de sel avec ce trait d’humour "Bientôt, élection de Miss Béton Réunion "

Le clip tourné par les douze candidates à l’élection Miss Réunion devrait être diffusé cette semaine, on peut d'ores et déjà dire qu'il très attendu…

www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com