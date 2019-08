BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 13 août 2019



- Deux jours de show discrets au Piton de la Fournaise

- Prêt-à-porter grandes tailles, une problématique plus profonde qu'il n'y paraît

- Crise des vocations des maires... mais pas à La Réunion

- Décharges sauvages : le Conseil communal des enfants et des jeunes se mobilise

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Maussade à l'est, beau ailleurs

Deux jours de show discrets au Piton de la Fournaise

Ce mardi 13 août 2019 marque la troisième journée de la quatrième éruption de l'année. En effet, le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce dimanche à 16h20, à la suite d'une forte activité sismique. Juste sur la journée, plus de 1 200 séismes ont été enregistrés avant que l'observatoire volcanologique ne signale le début de l'éruption. Malheureusement, les conditions météorologiques de ce lundi n'ont pas permis à notre équipe de se rendre sur place, mais cette journée devrait être la bonne pour retrouver de nouvelles images du Piton de la Fournaise.

Grandes tailles : pas facile de s'habiller en prêt-à-porter

C'est la rentrée, l'heure est aux derniers préparatifs avant le jour-J. Une question revient sur toutes les lèvres, que mettre à la rentrée ? Samedi 10 août 2019, une cliente de chez Zara s'est insurgée sur Twitter contre la marque. Ne rentrant pas dans un L, sa taille habituelle, elle a critiqué la politique de fabrication des vêtements mais aussi le cruel manque de choix une fois arrivé dans les grandes tailles. La polémique ravive la question de l'habillement lorsque l'on n'est pas dans une taille dite "normale".

Crise des vocations des maires... mais pas à La Réunion

Il semblerait que depuis quelques temps, le statut de maire ne fasse plus rêver. La profession connaît une "crise des vocations ". Un sondage mené par le Centre de recherche de Sciences (Cevipof) auprès de plus de 35 000 édiles conclut que la moitié des maires ne souhaite pas se représenter en 2020. En cause, plusieurs facteurs démotivants: complexité administrative, trop de responsabilités, de stress, des indemnités trop basses... Le gouvernement s'est donc lancé dans une opération séduction en mettant en place le projet de loi "Engagement et Proximité", dont l'objectif est de remettre les élus locaux au coeur de la démocratie. Enfin, tout ça, ça vaut pour la Métropole, à La Réunion, on est loin de ces préoccupations, le job de maire ne connaît pas la crise. Mais ces candidats au siège d'édile savent-ils vraiment à quoi s'attendre ?

Décharges sauvages : le Conseil communal des enfants et des jeunes se mobilise

Sans doute avez-vous vu fleurir à la place d'anciennes décharges sauvages, des panneaux en sérigraphie représentant des têtes d'oiseaux. Ceci n'est pas un mirage, mais une initiatives des jeunes élus du Conseil communal des enfants et des jeunes de Saint-Paul dans le cadre de leur projet de résorption des dépôts sauvages récurrents.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Maussade à l'est, beau ailleurs

Matante Rosina a vu que l'île est coupée en deux ce mardi 13 août 2019. Le temps est maussade, gris et humide dans l'est, il est plutôt beau ailleurs. Il y a aura du vent et une petite houle. Et chez vous c'est comment ?