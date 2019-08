Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 52 minutes

Les habitants de Bois de Nèfles coco et de ses environs auront l'occasion de s'initier au slam, à la photo et à la communication bienveillante. Dès le 21 août l'artiste photo Marie Manecy et Ti Yab Zen proposent des activités jusqu'au 11 octobre. Il reste des places pour les artistes en herbe.

