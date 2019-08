Le pire a été évité de peu. Les faits se sont produits à Cap Homard ce mardi 13 août peu avant le coucher du soleil. Quatre nageurs se détendent en jouant au beach volley sur la plage lorsqu'ils entendent des cris, à plusieurs mètres de là, deux enfants, emportés par le courant, appellent à l'aide. Millan Boucher, Nicolas Bouhet, Hugo Jeanne-Rose et Corentin Trinez, tous les quatre nageurs licenciés dans des clubs n'écoutent que leur coeur et se jettent à l'eau. (photo d'illustration)

En vacances, ils ont frôlé la catastrophe

L’histoire aurait pu très mal se finir pour cette famille de touristes venue profiter des plages réunionnaises. Les parents et leurs deux enfants n’ont pas vu le danger arriver. En une fraction de seconde, les marmailles, un garçon de 5-6 ans et un ado de 14-15 ans ont été emportés par les flots. Il faut dire que la mer était particulièrement agitée et les lieux peuvent vite devenir très dangereux "on a pied et tout d’un coup, on ne touche plus le sol " explique Nicolas Bouhet.

Sauvés par quatre copains

Les deux marmailles doivent leur salut à quatre nageurs professionnels. Le premier à se jeter à l’eau, c’est Millan Boucher (ancien nageur à l’ASEC Saint-Paul), alerté par les cris et comprenant très rapidement la situation, il a fendu les vagues pour porter secours aux marmailles. Il est suivi par le père des enfants, le hic, c’est que ce dernier ne sait pas nager. La mère des enfants, qui pleure au bord de l’eau donne l’information. Nicolas Bouchet (nageur à la Jeanne Natation) et Hugo Jeanne-Rose (ancien nageur à l’ASEC Saint-Paul) sautent alors à l’eau.

Mais la mer est forte, très forte, trop forte, les nageurs commencent à être emportés par le courant. Millan, qui connaît bien le spot pour y avoir surfé pendant un temps guide alors ses dalons vers la droite de la plage, là où le courant est moins violent "il nous criait d'aller à droite pour éviter le plus gros du courant" exlique Nicolas. Voyant ses camarades se battre contre les flots, Corentin Trinez saute à son tour à l’eau.

L'histoire se finit bien

Après un moment qui a paru une éternité, les quatre nageurs regagnent le bord avec le père et ses deux fils, tous sont sains et saufs. Ils ont conscience d’être passés à deux doigts de la catastrophe. Sur la plage, les témoins qui ont assisté à cette scène ont appelé les secours et la gendarmerie. Tout le monde est soulagé. Le temps que les secours arrivent, les nageurs donnent des serviettes aux survivants, le père et ses fils sont très choqués. La mère l’est aussi. Les pompiers arrivent sur les lieux et prennent en charge la famille. Très reconnaissante envers ces quatre héros. Eux aussi sont secoués, s’ils n’avaient pas été des nageurs expérimentés, ils le savent, l’histoire aurait pu très mal se terminer…

www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com