Le mardi 13 août 2019 c'est la journée nationale et internationale des gauchers ! A quelques jours de la rentrée scolaire, c'est l'occasion de sensibiliser le grand public sur le quotidien parfois difficile des gauchers.

Qu’ont en commun Jimi Hendrix, Lady Gaga, Stéphane Bern, Jamel Debbouze ou encore Bill Gates ? Tous écrivent de la main gauche ! Environ un français sur dix serait gaucher. Une journée leur est même consacrée depuis 2006 : le 13 août.

La vie n’est pas des plus faciles quand on est gaucher. En effet, la plupart des outils de bricolage, des fournitures scolaires ou encore des appareils sont conçus pour être utilisés uniquement par les droitiers. De plus, les croyances populaires exercent une pression sur les enfants dès l’école afin qu’ils écrivent avec leur main droite au lieu de leur main gauche.

Nicolas, 20 ans, est gaucher. Il témoigne de cette adaptation forcée : "depuis tout petit, à la maternelle, on m’a forcé à utiliser les ciseaux avec la main droite". Résultat ? C’est le seul objet qu’il utilise de la main droite. Pour écrire "il a fallu s’adapter car nous, les gauchers, avons une manière particulière d’écrire". Ce n’est pas seulement un problème technique. C’est également un problème matériel. Il y a dix ans on ne trouvait pas de stylos pour gauchers" explique-t-il". "Aujourd’hui, le choix est plus varié" dit-il.

Force est de constater qu’un véritable effort est fait non seulement du côté des industriels mais également du côté des commerçants en la matière.

Exemple dans une librairie-papeterie de Saint-Denis. Marie-Claude Jasmin est responsable du département papeterie dans ce point de vente du centre-ville. Ces trois dernières années, on a de plus en plus d’offres d’une part, et on a augmenté nos commandes en volumes pour des produits spécifiques aux gauchers. "La papeterie se vante de détenir des fournitures pour gaucher" pas seulement à la rentrée mais tout au long de l’année" souligne-t-elle.

Du côté des industriels, on l’a bien compris, les gauchers représentent un segment de consommateurs non négligeables. "Les marques organisent des formations dont nous sommes friands" avoue Marie-Claude Jasmin " afin de nous faire découvrir leurs nouveaux produits pour gauchers et nous exposer les dernières tendances. "De plus, la responsable papeterie souligne que ces gammes pour gauchers n’ont rien à envier à celles pour droitiers. " Règles, équerres, rapporteurs, ciseaux, écriture…nous avons une gamme quasi-identique à celle des droitiers, avec des produits type fantaisie afin que le client gaucher soit également à l’aise dans son choix de produits".

Droitiers, gauchers même combat ? Marie-Claude Jasmin présente un tout nouveau stylo dit "ambidextre : un stylo de corps triangulaire adaptable aux gauchers comme aux droitiers". Là est l’avenir des fournitures : proposer une gamme accessible à ceux qui écrivent de la main droite ou de la gauche.

La question se pose également dans d’autres domaines tels la pratique d’un instrument de musique. Comme l’avoue Nicolas, notre témoin-gaucher : "déjà que c’est compliquée la musique, quand on veut apprendre à jouer de la guitare c’est encore plus compliqué, il a fallu que je change les cordes et finalement j’ai abandonné". Par contre, concernant la conduite de véhicules - le levier de vitesse se manie de la main droite -, Nicolas confie : "ce n’est pas trop dérangeant, il a bien fallu s’adapter ".

Heureusement, il existe des domaines où les gauchers sont en position de force : au golf ou encore au handball être gaucher(e)s est une forte valeur ajoutée

