Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 17 minutes

Matante Rosina a vu que l'île est coupée en deux ce mardi 13 août 2019. Le temps est maussade, gris et humide dans l'est, il est plutôt beau ailleurs. Il y a aura du vent et une petite houle. Et chez vous c'est comment ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

