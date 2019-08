BONJOUR LA REUNION - Voici les titres développés ce mercredi 14 août 2019 :



- Éruption jour 4 : le Piton de la Fournaise continue à se donner en spectacle

- Le chanvre, une filière en pleine expansion

- Enfants en situation de handicap : des familles témoignent sur les difficultés pour les scolariser

- Quatre nageurs sauvent un père et ses deux fils de la noyade

- La pluie s'éloigne petit à petit

Éruption jour 4 : le Piton de la Fournaise continue à se donner en spectacle

La quatrième éruption de l'année fait la joie des Réunionnais et des touristes, enfin ! En raison d'une météo peu clémente, les coulées de lave ont joué à cache-cache avec les curieux venus les admirer, dissimulées derrière les nuages. Cela n'a pas empêché les traînées de feu de continuer à dévaler les Grandes pentes prenant ainsi la direction de la route nationale 2. Au départ, deux fissures éruptives crachaient leur lave incandescente, ne reste maintenant plus qu'une fissure, la plus basse, sur laquelle se sont formés trois cônes éruptifs d'où jaillissent des fontaines de lave. Sur leur chemin, les coulées de lave dévorent la végétation, le Grand brûlé n'aura jamais aussi bien porté son nom ! Pour le moment, aucune habitation n'est menacée et la grande inconnue persiste, la lave traversera-t-elle l'axe routier ? Le mystère reste entier... Ce mercredi 14 août 2019, nous sommes en live pour suivre au plus près ce quatrième jour d'éruption, suivez-nous !

Le chanvre, une filière en pleine expansion

Alors que les agriculteurs commencent à s'organiser pour la diversification de l'activité agricole réunionnaise, l'Association Chanvre Réunion se prépare à se lancer dans le marché du chanvre. Alors que la métropole est la première productrice européenne de chanvre, avec 16 000 m2 de terres consacrées à la culture de cette plante, La Réunion ne s'est pas encore penchée sur la question. Une situation à laquelle l'association veut remédier.

Enfants en situation de handicap : des familles témoignent sur les difficultés pour les scolariser

Depuis le vendredi 8 août 2019, le site "Ma rentrée" est apparu sur le net. Géré par l'Unapei, une fédération qui regroupe plus de 5000 associations en lien avec les personnes porteuses de handicap, son objectif est de recueillir des témoignages de familles n'ayant pas trouvé de solution adaptée à la scolarisation de leurs enfants. A La Réunion, ce sont environ 6500 enfants porteurs de handicap qui sont scolarisés à l'école ou en institut spécialisé. Reste à savoir si ces enfants sont pris en charge correctement selon leurs besoins.

Quatre nageurs sauvent un père et ses deux fils de la noyade

Le pire a été évité de peu. Les faits se sont produits à Cap Homard ce mardi 13 août peu avant le coucher du soleil. Quatre nageurs se détendent en jouant au beach volley sur la plage lorsqu'ils entendent des cris, à plusieurs mètres de là, deux enfants, emportés par le courant, appellent à l'aide. Millan Boucher, Nicolas Bouhet, Hugo Jeanne-Rose et Corentin Trinez, tous les quatre nageurs licenciés dans des clubs n'écoutent que leur courage et se jettent à l'eau.

La pas météo France i di, sé zot i di - La pluie s'éloigne petit à petit

Après plusieurs jours de grisaille, Matante Rosina parie sur une belle journée pour ce mercredi 15 août 2019. Si les alentours du volcan et des Plaines devraient rester nuageux, le littoral devrait s'attendre à de belles éclaircies toute la journée. Avec un peu de chance, le long week-end qui arrive devrait pouvoir se passer sous les filaos.