Jacques Billant, préfet de La Réunion, le directeur de la caisse générale de sécurité sociale et six responsables d'entreprises ont signé une charte en faveur de la prévention du risque routier professionnel, le 7 août 2019. Aujourd'hui la préfecture lance un appel pour engager les entreprises à adhérer aux engagements de cette charte, pour la sécurité routière des employés. (Photo d'illustration Jacques Billant rb/www.ipreunion.com)

"Le risque routier est aujourd’hui le premier de tous les risques professionnels quant au nombre de décès provoqués", rappelle le préfet. En 2018 à La Réunion, on enregistre 621 accidents corporels et les déplacements entre le domicile et le lieu de travail sont près de six fois plus nombreux que ceux liés aux déplacements professionnels.

"L’appel national en faveur de la sécurité routière, lancé en octobre 2016, engage les entreprises à adhérer aux 7 engagements forts pour la sécurité des déplacements professionnels" ajoute la préfecture qui liste ces engagements :

Limiter aux cas d’urgence les conversations téléphoniques

Prescrire la sobriété sur la route

Exigez le port de la ceinture de sécurité

Ne pas accepter le dépassement des vitesses autorisées

Intégrer des moments de repos dans le calcul des temps de trajet

Favoriser la formation à la sécurité routière

Encourager les conducteurs de deux-roues à mieux s’équiper.

Le préfet lance donc un appel local afin que les entreprises réunionnaises s’engagent en nombre en signant également cette charte. Cette signature "renforce la responsabilité sociétale des entreprises en apportant un impact positif sur la santé et le bien être de ses employés" ajoute la préfecture.

Lire aussi : Une charte pour une meilleure sécurité routière de salariés

En s'engageant, l’entreprise volontaire est récompensée par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion via l’attribution d’une "ristourne trajet" (sur dossier de demande à prevention@cgss.re).

www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com