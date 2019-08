BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 15 août 2019

L'Assomption, quand la Vierge Marie est montée au ciel

La fête de l'Assomption célèbre la mort, la résurrection, la montée au ciel et le couronnement de la Vierge Marie pour les communautés catholique et orthodoxe. Chaque année, le 15 août est un jour férié, ce jour-là, plusieurs pèlerinages et messes sont organisées aux quatre coins de l'île en hommage à la mère de Jésus. La messe qui rassemble le plus de fidèle est celle de la Vierge au parasol, célébrée par Monseigneur Aubry, l'évêque de La Réunion à Piton Sainte-Rose.

Éruptions historiques: quand la lave traverse la route nationale

Le Piton de la Fournaise attaque son 5ème jour d'éruption. La lave stagne à 2 kilomètres de la Route nationale 2... la question qui brûle toutes les lèvres est bien sûr : la coulée de lave va-t-elle atteindre la route ? La dernière fois que cela était arrivé c'était en 2007 au niveau du Tremblet. Si la lave atteint la RN2, les solutions pour passer de l'autre côté ne sont pas nombreuses : il faudra ou bien passer par les Plaines ou bien faire le tour de l'île en passant par Saint-Denis... Dans tous les cas, cela prendra deux heures au lieu de 15 minutes. Selon l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF), la lave est ralentie par la végétation, aucune certitude, donc qu'elle atteindra la route. Mais c'est l'occasion de revenir sur les passages historiques des coulées de lave sur la RN2. Rétrospective en images.

Saint Pierre : échange consommation contre verre rempli de mégots

Depuis dimanche 11 août 2019, le Longboard café, un bar de Saint Pierre propose à tous ceux qui le souhaitent un challenge écolo. En échange d'un gobelet rempli de mégots ramassés aux alentours, les clients se voient offrir une boisson gratuitement.

Quand des moines britanniques se convertissent à la bière artisanale

Aux abords de la paisible abbaye du Mont-Saint-Bernard, dans le centre de l'Angleterre, seules les effluves diffuses de malt témoignent du travail sans relâche des moines convertis à la bière artisanale.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Une belle journée

Matante Rosina toute heureuse ce jeudi 15 août, elle a vu dans le fond de sa tasse de café qu'il fera beau. Par contre elle se s'approchera pas du bord de mer où déferlera une houle de 2 à 2,5 mètres. Et comment est le temps chez vous ?