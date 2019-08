Depuis dimanche 11 août 2019, le Longboard café, un bar de Saint Pierre propose à tous ceux qui le souhaitent un challenge écolo. En échange d'un gobelet rempli de mégots ramassés aux alentours, les clients se voient offrir une boisson gratuitement.

"Wanted" : gobelet rempli de mégots, récompense : boisson offerte. Le Longboard Café de Saint Pierre propose depuis ce dimanche 11 août un challenge écolo. Chaque client rapportant un récipient plein de mégots ramassés aux alentours se verra offrir une consommation soft. "On a mis une bière car c'est plus attrayant mais on ne propose pas sytématiquement de l'alcool, c'est du soft en général, le but n'est pas d'ennivrer mais de faire participer un maximum de gens à cette action citoyenne" avoue Florian Albert, le responsable du bar.

Une idée venue d'Espagne

Le Longboard Café s'est inspiré d'un bar espagnol pour lancer cette initiative citoyenne. Sensible à la cause environnementale, l'établissement est le premier de l'île a profiter de cette action citoyenne. "La vue sur le lagon a fortement contribuée à l'opération de nettoyage participatif" explique le responsable. L'action est de la même trempe que le Fill the bottle challenge, lancé fin juillet par une jeune fille originaire de Seine-et-Marne et actuellement en vogue sur les réseaux sociaux.

Un suivi de l'opération

Si l'action n'en est qu'à ses prémices, elle suscite déjà de l'engouement. Florian Albert a annoncé qu'un suivi quotidien allait être fait pour voir la progression de l'opération. "L'idée est de quantifier et stocker les mégots ramassés pour se rendre compte du nombre important de déchets que l'on laisse, ils seront sûrement dans un cylindre transparent, on fera un premier bilan au bout d'un mois, puis on suivra l'évolution en publiant les chiffres". Les déchets seront ensuite collectés par les services compétents. "en tout cas ça marche pas mal, depuis dimanche c'est tout propre devant le bar" sourit le directeur de l'établissement.

Chaque année, 30 à 40 millions de mégots de cigarettes sont récupérés en France. Quasiment la moitié termine dans la nature. Un mégot pollue 500 litres d'eau et met plusieurs années à se décomposer.

bh/www.ipreunion.com