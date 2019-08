La fête de l'Assomption célèbre la mort, la résurrection, la montée au ciel et le couronnement de la Vierge Marie pour les communautés catholique et orthodoxe. Chaque année, le 15 août est un jour férié, ce jour-là, plusieurs pèlerinages et messes sont organisées aux quatre coins de l'île en hommage à la mère de Jésus. La messe qui rassemble le plus de fidèle est celle de la Vierge au parasol, célébrée par Monseigneur Aubry, l'évêque de La Réunion à Piton Sainte-Rose. (photo d'illustration)

L’Assomption, qu’est-ce que c’est ?

On associe souvent l'Assomption de Marie à l'Ascension du Christ, une autre fête chrétienne célébrée le sixième jeudi après Pâques, un autre jour férié chez nous. Les mots sont similaires et évoquent tous deux " la montée au ciel dans la gloire de Dieu ".

Il ne s'agit pourtant pas tout à fait du même évènement. Mais les termes "assomption" et "ascension" n’ont pas la même étymologie, "assomption" ne vient pas du verbe latin ascendere (monter, s'élever), mais bien du verbe assumere (assumer, enlever). L’étymologie souligne l’initiative divine : Marie ne s’élève pas toute seule vers le ciel, c’est Dieu qui fait le choix de l’assumer, corps et âme, en la réunissant à son Fils sans attendre la résurrection finale, tant elle a su s’unir, corps et âme, à Lui dès sa vie terrestre."

En 1950, le pape Pie XII estime utile de proposer une définition plus précise : "la Vierge immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel, et exaltée par le Seigneur comme la Reine de l’univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des seigneurs, victorieux du péché et de la mort." Cette définition fait partie des dogmes de l’Église.

Plus de 10 000 fidèles attendus à Piton Sainte-Rose

Chaque année, la statue de la Vierge au parasol est sortie de l’église Notre Dame des laves et installée sur l’esplanade de Piton Sainte-Rose, en face du lieu de culte. Des milliers de fidèles viennent alors lui rendre hommage.

Cette Vierge au parasol a connu bien des aventures. La statue de Notre-Dame de Lourdes fut conçue à la fin du XIXème siècle par Mesdames Leroux et Laborde pour préserver les habitants de Bois Blanc de la colère du volcan. Elle fut, pourtant, ensevelie sous une coulée de lave en 1961. En 1963, une Vierge plus grande, surmontée d’un parasol et peinte en bleu et blanc et replacée un peu plus loin, en bas de l’Enclos, côté mer.

En 1998, elle est épargnée par la lave et sauvée en 2002 par des habitants. En 2014, la statue est retrouvée décapitée, elle est restaurée par des paroissiens mais un an plus tard, la réplique de la statue est vandalisée, des inscriptions sataniques sont retrouvées sur la sculpture. Une mesure radicale est alors prise, la statue de la Vierge est installée dans l’église de Notre Dame des Laves désormais placée sous vidéo surveillance.

La fête de l’Assomption illustre le parcours promis aux croyants qui placent leur foi dans le christianisme. Selon l’Église Catholique, les chrétiens honorent la mémoire de leurs saints lors de leur montée au ciel. L’année dernière, plus de 15 000 fidèles avaient assisté à la messe de Piton Sainte-Rose.

ipreunion.com/redac@ipreunion.com