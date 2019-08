Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La Ville de Saint-Joseph a signé depuis 2012 une convention culture avec la direction des Affaires Culturelles de la Réunion, renouvelée en 2015 pour 3 ans. Ce renouvellement 2019-2021 permet de réaffirmer l'objectif prioritaire commun des partenaires, à savoir favoriser le développement d'une offre culturelle et artistique de qualité et diversifiée sur l'ensemble de la commune et de souligner également l'implication de l'ensemble des acteurs du territoire dans la politique culturelle de Saint-Joseph.

