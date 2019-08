Ce vendredi 16 août 2019, c'est la rentrée à La Réunion. Cette année scolaire inaugure de nombreuses mesures, dont la réforme du baccalauréat. Une réforme qui continue de diviser parmi le corps enseignant, qui risque de continuer les mobilisations malgré la mise en place déjà effective de la réforme. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Il est vrai que de nombreux syndicats sont toujours opposés à la réforme, mais la loi a été votée et les classes modifiées malgré les appels à la grève qui ont rythmé l'année dernière. Le dialogue social reste cependant ouvert, et je pense que la totalité du corps enseignant est en action pour l'installation de la réforme" explique le recteur Vêlayoudom Marimoutou.



Mais ce début d'année risque tout de même d'être mouvementé. Lundi prochain, le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, sera en visite sur l'île. Ce sera la troisième que ce dernier se rend à La Réunion depuis le début de son mandat en 2017.



"Je pense qu'il tient à se rendre compte sur le terrain de comment les politiques sont installées et menées, et qu'il a aussi des choses à dire concernant l'inclusion des élèves en situation de handicap dans la mesure où il sera accompagné de Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées" précise le recteur.



En effet, cette année, ce sont 6500 enfants en situation de handicap qui sont scolarisés. "Nous voulons construire une école inclusive, et pour être inclusive, il faut que tous les enfants aient accès à la même éducation" continue-t-il. Sept nouvelles unités localisées d'inclusion scolaire (Ulis) ont d'ailleurs ouvert pour cette rentrée.

Des mobilisations prévues



Les syndicats seront en tout cas au rendez-vous pour la visite du ministre. "Notre calendrier a été bouleversé par l'annonce de cette visite, et nous préparons tous notre rentrée, mais il est certain que nous allons tenter d'arranger un rendez-vous avec M. Blanquer pour l'interpeller sur de nombreux sujets : le créole à l'école, la réforme du bac, les classes en sureffectif, la suppression de postes…" liste Marie-Hélène Dor, secrétaire générale du FSU.



"Ce qui est sûr, c'est que de nouveaux mouvements de mobilisation seront aussi organisés tôt dans l'année, notamment pour protester contre les réformes de la fonction publique et de la retraite qui sont actuellement en cours de préparation" continue-t-elle. Car si la réforme du bac est belle est bien en place, les autres réformes sont encore en cours de discussion. "La fonction publique et la retraite nous concernent tout autant que la réforme du bac" conclut Marie-Hélène Dor.



Si aucune action précise n'est pour l'instant décidée, cela promet tout de même pour la suite. Dans tous les cas, nous souhaitons une bonne rentrée à tous les élèves !

as/www.ipreunion.com