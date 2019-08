Depuis lundi 12 août 2019, les salariées de l'Union mutualité solidarité (UMS) sont en grève pour demander de meilleures conditions de travail. Des revendications qui restent pour l'instant sans réponse, alors qu'une quinzaine de syndicalistes manifestent ce vendredi devant l'agence de Saint-Pierre.

"Malgré toutes nos tentatives, nous n'avons toujours pas reçu de réponse de la part de notre directeur, s'indigne Magali Mariama, syndicaliste chez la CGTR. Nous lui avons même envoyé un courrier de méditation en recommandé sur les conseils de l'inspection du travail, mais nous n'avons, encore une fois, reçu aucune réponse" continue-t-elle.

Si la manifestation d'aujourd'hui devait se tenir devant les locaux de Saint-Denis, les employés ont été mis au courant que l'agence était fermée ce vendredi. "Le directeur a accordé le pont aux agents dionysiens, ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes et nous fait penser qu'il a encore voulu éviter le dialogue avec les manifestants" explique par ailleurs Magali Mariama.



Les agents n'en démordent en tout cas toujours pas. "Nous continuerons notre grève tant que nous ne serons pas entendus" termine-t-elle. Pour rappel, les grévistes revendiquent de meilleures conditions de travail, dont plus de moyens humains. Fin 2018, huit agents ont démissionné de leur poste. "Depuis, il n’y eu quasiment aucune embauche" d'après les syndicats. Les employés se sont donc retrouvés avec plus de dossiers à traiter.

as/www.ipreunion.com