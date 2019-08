Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce vendredi 16 août 2019, la CGTR et Solidaires finances publiques ont annoncé un mouvement de grève pour le lundi 16 septembre 2019. Dans le collimateur de l'intersyndicale, la fermeture de huit trésoreries prévue pour 2022. Les deux syndicats dénoncent "les mensonges par omission de l'administration et un jeu de dupes de la part de l'Etat". Les syndicalistes craignent qu'à terme, le service public de proximité disparaisse et dénoncent "un désengagement de l'état". (Photos d'illustration: lp pour imaz press Réunion)

Ce vendredi 16 août 2019, la CGTR et Solidaires finances publiques ont annoncé un mouvement de grève pour le lundi 16 septembre 2019. Dans le collimateur de l'intersyndicale, la fermeture de huit trésoreries prévue pour 2022. Les deux syndicats dénoncent "les mensonges par omission de l'administration et un jeu de dupes de la part de l'Etat". Les syndicalistes craignent qu'à terme, le service public de proximité disparaisse et dénoncent "un désengagement de l'état". (Photos d'illustration: lp pour imaz press Réunion)