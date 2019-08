Retrouvez tous les événements sportifs du week-end. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football: Quarts de finale de la coupe régionale de France

Les quarts de finale de la coupe régionale de France sont programmés ce dimanche à 15h00 pour les groupes A et B:

St Pierroise – Etang Salé

St Denis – OSCA Léopards

Jeanne d'Arc – St Louisienne

Trois Bassins – St Louis

Ste Marie – Bretagne

Excelsior – Piton St Leu

Tamponnaise – Marsouins

Capricorne – Ste Suzanne



Course à pied : Foulées solidaires de la Possession

L'association Handi Basket Possessionnais organise ce dimanche la 5ème édition des foulées solidaires de la Possession. Les Foulées solidaires sont constituées de trois épreuves :

- 10 km pour les Personnes valides, les handis debout et les joelettes

- 7 km pour les personnes en fauteuil roulant

- Relais 5x1km pour les seniors

Ce sont donc 3 parcours différents (1, 7 et 10km) qui seront proposés dans les rues de la ville. Le départ se fera à 7h00 de la place Festival, 6h55 pour les fauteuils. L'arrivée se fera au même endroit.



Course à pied: Course nature semi nocture du BNA

Le BNA organise une course nature semi nocturne de 10km ce samedi à St Paul. L'arrivée et le départ se feront au parcours de santé du front de mer, tandis que le parcours empruntera les sites de l'Etang et de Cambaie, via la plaine Chabrier. Le départ se fera à 17h15 devant le restaurant la Taverne. 300 coureurs sont attendus pour l'évènement.



Cyclisme : Grand Prix Hugues Lassays Vélo&Oxygen

L'EVC organise son grand prix dimanche à Saint Paul avec deux étapes au programme : un contre la montre individuel de 10,8km le matin entre le jardin d'Eden et le cimetière marin de St Paul et une course en circuit (4,5km par tour) l'après midi sur l'axe mixte de Cambaie.

Le premier départ du contre la montre sera donné à 8h00 dimanche matin, puis toutes le sminutes selon le tirage au sort. L'après midi, un premier départ sera donné à 12h30 pour les jeunes, les féminines et les open, puis à 14h15 pour la course élite. Le classement final se fera au cumul des deux épreuves.



Surf: Lacanau Pro

Les surfeurs réunionnais sont du côté de Lacanau en Gironde pour disputer cette fin de semaine un WQS doté de 1500 points. Adrien Toyon, entré directement au 3ème tour, n'a pas passé un tour face au français Marc Lacomare et au Marocain Selyann Zouhir. Mathis Crozon, Jorgann Couzinet, Maxime Huscenot, Ugo Robin ont quant à eux assurer l'essentiel pour filer au 4ème tour prévu aujourd'hui.