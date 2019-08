Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les vents soufflent actuellement jusqu'à 110km/h dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), et pourraient même atteindre les 150 km/h à Crozet. Une succession de perturbations qui apportera dès ce vendredi soir 16 août 2019 la houle sur les côtes réunionnaises. Samedi, la hauteur moyenne des vagues devrait se situer entre 3m et 3m50. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les vents soufflent actuellement jusqu'à 110km/h dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), et pourraient même atteindre les 150 km/h à Crozet. Une succession de perturbations qui apportera dès ce vendredi soir 16 août 2019 la houle sur les côtes réunionnaises. Samedi, la hauteur moyenne des vagues devrait se situer entre 3m et 3m50. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)