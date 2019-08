Sur la RN2 à Saint-Denis, pour permettre la suite des travaux de réfection des joints de chaussée et couche de roulement sur les ouvrages Ravine du Butor et rue du Butor, la circulation sera interdite dans le sens Est/Nord de 20h à 5h la nuit du lundi 19 au vendredi 23 août inclus.

Une déviation sera mise en place par l’échangeur du Butor, les voiries communales et la RN6 Boulevard Sud. Une neutralisation des voies de liaison entre les deux sens de la RN2 aux carrefours de la Piscine et Deux Canons sera mise en place et déviation par la rue Vallon Hoarau et la rue du Butor.