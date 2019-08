BONJOUR LA REUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 17 août 2019



Les VTC déferlent sur La Réunion... sous surveillance des taxis

Il suffit de taper "VTC La Réunion" sur un moteur de recherche pour se rendre compte que les entreprises de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) sont en plein essor sur l'île, une quinzaine de résultats s'affichent, une réelle (r)évolution quand il n'y avait que deux/trois entreprises qui se partageaient le marché il y a encore cinq ans. Un secteur qui, au départ, a eu du mal à se faire une place... Après avoir vu la déferlante VTC en Métropole, les conducteurs de taxi réunionnais étaient fermement opposés à l'arrivée de ce nouveau service dans le département. Aujourd'hui VTC et taxi se partagent le gâteau...

La fièvre Q, elle aussi responsable d'avortements chez les vaches

Dans un document de la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de La Réunion (DAAF) datant du début de semaine, et transmis à Mélusine Lauret, on apprend que l'une des vaches de son exploitation ayant récemment avorté a été contaminée par la fièvre Q. Une maladie parmi tant d'autres sur l'exploitation des Lauret, située à la Plaine des Cafres. La fièvre Q, assez proche de la chlamydiose, peut provoquer des avortements chez la vache... comme chez l'humain, dans de très rares cas.

La "tournée des refuges" sillonne les sentiers péï

Depuis le jeudi 8 août et jusqu'au jeudi 5 septembre 2019, quatre musiciens se produisent en concert dans les gîtes et auberges des hauts de notre île. C'est la "tournée des refuges". Cilaos, Mafate, Piton des neiges... Instruments sur le dos et chaussures de rando, rien ne les arrête!

Woodstock: comment le festival est entré dans la légende

Trois jours dans la gadoue érigés en symbole de la génération "Peace and love": le festival de Woodstock a marqué toute l'histoire de la musique et est entré dans la légende, les mythes qui l'entourent se confondant dorénavant avec la réalité.

La pa Météo France i di, sé zot i di - une belle journée ensoleillée

Premier week-end de rentrée et le soleil est au rendez-vous, ce samedi 17 août 2019, Matante Rosina prévoit un joli ciel bleu sur toute l'île. Dans l'après-midi, les hauts de la Réunion seront recouverts par une marée nuageuse, des nuages qui finiront par s'emparer des bas notamment sur Saint-Paul, Saint-Louis et Saint-Gilles. Il fera un peu plus chaud que d'ordinaire et la houle viendra jouer les trouble-fêtes, un premier train de houle est prévu ce samedi avec des vagues qui vont culminer vers 3m50 en hauteur moyenne.