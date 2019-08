Ce samedi 17 août 2019, dès 8h30, les membres des associations Project Rescue Ocean Réunion et VolonTerre Dépollution Réunion ont organisé une opération de ramassage de déchets à Sainte-Anne.

Enfants comme adultes se sont réunis sur la plage de la commune munis de sacs poubelles et de gants mis à disposition par la Cirest. Eloise, accompagnée de ses parents, est venue aider à nettoyer la plage. "La planète va mal, il y a beaucoup trop d'ordures dessus, raconte l'enfant. Il faudrait que tous les dimanches on se rassemble et qu'on nettoie toutes les plages de l'île".

Certains sont des habitués de ces opérations. Anthony, 19 ans, en est à sa cinquième opération ramassage de déchets. "Je fais ça par conscience écologique, c'est une chose qui me permet d'aider à mon échelle et ça me fait sentir bien" explique-t-il. Mégots, bouteilles en verre, pailles, barquettes, matelas...Les bénévoles trouvent de tout sur les plages réunionnaises, premières victimes des incivilités.

De nouvelles actions seront organisées prochaine par les deux associations.

