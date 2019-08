Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Dans un document de la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de La Réunion (DAAF) datant du début de semaine, et transmis à Mélusine Lauret, on apprend que l'une des vaches de son exploitation ayant avorté le 1er juillet a été contaminée par la fièvre Q. Une maladie parmi tant d'autres sur l'exploitation des Lauret, située à la Plaine des Cafres. La fièvre Q, assez proche de la chlamydiose, peut provoquer des avortements chez la vache... comme chez l'humain, dans de très rares cas. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

