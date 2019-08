Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Premier week-end de rentrée et le soleil est au rendez-vous, ce samedi 17 août 2019, Matante Rosina prévoit un joli ciel bleu sur toute l'île. Dans l'après-midi, les hauts de la Réunion seront recouverts par une marée nuageuse, des nuages qui finiront par s'emparer des bas notamment sur Saint-Paul, Saint-Louis et Saint-Gilles. Il fera un peu plus chaud que d'ordinaire et la houle viendra jouer les trouble-fêtes, un premier train de houle est prévu ce samedi avec des vagues qui vont culminer vers 3m50 en hauteur moyenne.(photo d'illustration)

Premier week-end de rentrée et le soleil est au rendez-vous, ce samedi 17 août 2019, Matante Rosina prévoit un joli ciel bleu sur toute l'île. Dans l'après-midi, les hauts de la Réunion seront recouverts par une marée nuageuse, des nuages qui finiront par s'emparer des bas notamment sur Saint-Paul, Saint-Louis et Saint-Gilles. Il fera un peu plus chaud que d'ordinaire et la houle viendra jouer les trouble-fêtes, un premier train de houle est prévu ce samedi avec des vagues qui vont culminer vers 3m50 en hauteur moyenne.(photo d'illustration)