La Marche de la Mutualité reprend ce dimanche 18 août 2019, un rendez-vous incontournable de l'hiver austral qui réunit chaque année plus de 3.000 personnes. Rendez-vous dans la forêt de l'Etang-Salé à partir de 10h.

L’édition 2019 de la Marche de La Mutualité, ce n'est pas seulement du sport, c'est aussi des nouvelles animations pour les marmailles et une nouvelle thématique : la protection de notre capital vision.

Trois parcours différents

Comme chaque année, trois parcours seront proposés aux participants :

un parcours Sportif (départ 9H30),

un parcours pour les Personnes à Mobilité Réduite (départ 10H)

un parcours Familial (départ 10H30).

Le parcours familial a bénéficié d’un petit lifting avec un tout nouveau tracé de 5 kilomètres, alors que le parcours sportif a été rallongé pour atteindre désormais les 15 kilomètres.

Nouvelles animations

De 8h à 15h, les participants pourront découvrir de nouvelles animations : des parcours d’activités physiques pour les enfants, de l’accro-branche, des legos ou encore la découverte des fruits et légumes lontan. On retrouvera également, comme les années précédentes, de la zumba, des ateliers maquillage, des ateliers intergénérationnels, des structures gonflables pour les enfants, le village santé et ses ateliers de prévention, des stands de dépistage du diabète, de l’audition ou de la vue.

Les inscriptions se font par internet ou par téléphone au 0262.947.700. Une participation de 9 euros par adulte et 5 euros par enfant est demandée. Elle permet de couvrir une petite partie du kit participant qui comprend : un t-shirt, une casquette et un repas préparé par un traiteur.

